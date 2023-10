Maria De Filippi a sorpresa appare sul Nove mentre registra C’è Posta

In questi giorni Maria De Filippi è impegnata con le registrazioni di C’è Posta per Te (qui i primi nove ospiti della nuova edizione), ma ha comunque trovato del tempo per una sua cara amica. Ieri sera c’è stata l’apparizione mariana sul Nove, durante la terza puntata di Che Tempo Che Fa. La De Filippi ha inviato un bel video messaggio a Fabio Fazio per fare gli auguri di buon compleanno a Luciana Littizzetto. La comica infatti ieri ha compiuto 60 anni.

“Ed eccomi qua, ciao Luciana. Non rispondermi, perché come vedi, forse non so se lo capisci subito, ma penso di si perché mi conosci e sai come mi vesto normalmente a casa e nella vita, come vedi invece adesso ho un abito elegante, infatti non sono collegata con voi in diretta, perché come immagini sto registrando. – ha continuato Maria – Quindi non devi rispondere, ma sono qui. Sono apparsa, perché so che oggi è il tuo compleanno. Tu mi chiami balenga, non so se chiamarti anche io balenga.

Insomma sono qui per farti gli auguri, io sapevo di farteli per i tuoi 59 anni. E invece sbagliavo, perché Fabio mi ha detto che ne hai di più, sei a 60. Cavoli devo dire che li porti bene 60 anni. Sai che 60 anni è una tappa importante nella vita e io l’ho già superata. E adesso anche tu ci sei arrivata. Fabio mi ha detto ‘sai 60 anni, Luciana ci tiene tanto ai suoi 60 quindi falle gli auguri’. E quindi, eccomi, buon compleanno Luciana per i tuoi 60 anni ti faccio tanti auguri. Grazie Fabio che mi hai corretto e detto che ne copie ben 60. Tanti auguri Luciana, ciao balenga e ciao anche a Fabio”.