Università protette dal vaccino e riportare in Italia i medici “scappati” all’estero. Così, la ministra dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenuta al Festival di Salute, promosso dal Gruppo Gedi e in streaming sul sito de la Repubblica e La Stampa. “Il fenomeno della ‘fuga dei cervellì italiani”- ha spiegato la ministra intervistata dal vice direttore vicario de la Repubblica Dario Cresto-Dina – si argina dando ai ricercatori stipendi adeguati, stipendi più alti. E possibilità di carriera”. Un argomento, quello del “restare o partire dei medici”, che sta molto a cuore alla ministra che ha più volte parlato di “perdita di capitale umano e intellettuale”.

Il caso

Affrontato il tema della riapertura delle università in presenza e rispondendo alla domanda sulla protesta dei professori contro il Green pass obbligatorio nelle università è stata chiara: “L’università è il luogo del confronto ma c’è anche un dovere istituzionale di tutela della salute. Come medico sono favorevole al vaccino obbligatorio ma sono anche d’accordo con chi sollecita ogni possibilità per tentare di convincere le persone a vaccinarsi”.

“Dobbiamo fare di tutto perché non succeda mai più”, ha detto senza mezzi termini la ministra stigmatizzando la drammaticità della pandemia e ricordando i decessi e le sofferenze che sono stati conseguenza del Sars-Cov2. “Noi come medici eravamo in Lombardia, nel centro della pandemia, a Bergamo, eravamo nell’epicentro della tragedia e dobbiamo ricordare gli appelli disperati dei medici, dei rianimatori, degli infettivologi, di chi non ce la faceva più” ad arginare l’ondata di ricoveri e morti. Quello che come medico ho vissuto è stato anche il non poter curare gli altri pazienti. Ecco questo, è un altro aspetto per dire “Mai più'” ha detto ancora Messa rilevando che “a livello di governo ho invece un ruolo marginale, è il ministro della Salute che ha fatto il massimo, ora dobbiamo uscire da questa pandemia, come ha detto il premier, e il mio compito è stato aiutare la campagna vaccinale, e anche imporre il Green Pass nelle università” ha detto Messa.