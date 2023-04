Maria costretta a intervenire ad Amici: Wax infuriato urla

Nuova puntata de ‘Gli sfoghi di Wax’. Una giornalista del Corriere della Sera ha duramente criticato il giovane cantante di Amici, che ha dato di matto iniziando a gridare. In casetta è intervenuta Maria De Filippi che ha cercato di calmare Wax.

“Voto 2, un esorcismo venuto male. Lui è incontenibile solo quando non è in scena. – si legge sul Corriere– Matteo Lucido, in sciagurata arte Wax ha 20 anni e un carattere da bulletto di periferia che lo rende il teen idol di questa edizione. Nonché l’horcrux di chiunque abbia almeno un minimo di sacro buon gusto. In settimana ha rispedito al mittente le critiche di giornalisti mandandoli tutti a ‘mangiare un gelato’. Nemmeno fosse in una serie di Zerocalcare. Il giovane risponde picche anche alla sua prof Arisa. Ogni volta che lei gli assegna un brano lui lo rifiuta perché ‘non me la sento’ o ‘non mi viene’. Tra l’altro è pure stonatello. Nella sesta puntata si è cercato di fargli mostrare un lato meno ruvido. Per controbilanciare i colpi di testa di cui si era reso protagonista. Il risultato è stato un esorcismo mal riuscito. Impalpabile in ‘Non Voglio Mica la Luna’, cringe in ‘Ti Regalerò Una Rosa’. Ha brutalizzato il brano con barre raggelanti. Lui appare tutto chiacchiere e zero sostanza”.

Lo sfogo di Wax.

“Ora ditemi come ca**o devo rispondere a queste cose? Poi dite che non è normale se li mando a fare in c**o. Non hanno educazione e così vuol dire mandare a fare in c**o in modo cattivo. Mandare in c**o come faccio io non è nulla a confronto alle vostre parole di me**a. Che non sapete un ca**o della mia vita. Non sapete proprio un ca**o della mia vita! Perché si permettono di scrivere certe cose?”

Le parole di Maria De Filippi: “Comprendo la tua reazione, loro non sanno”.

“Oi Wax, lo so, lo so. Loro non sanno nulla di te. Questo lo capisco e comprendo anche che tu invece lo sai. Però ti voglio dire che ho capito la tua reazione e capisco che toccano un argomento per te importante. Non sanno di cosa sei tu e se è un argomento delicato. Loro però guardano e commentano. Quando tu scegli di cantare pubblicamente consenti a tutti di commentare. E questo è il rovescio della medaglia. Tu in quelle barre ci credi e sono importanti. Tieni a mente questo, perché le hai scritte. Ricorda che quello è importante”.

Fortunatamente Maria è riuscita a tranquillizzare il rapper, che ha anche chiesto scusa.