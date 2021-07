Maria Centracchio è l’atleta che ha conquistato la decima medaglia per il team italiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Un ennesimo bronzo che ha illuminato gli occhi di gioia della molisana che, ad ANSA, ha ironicamente commentato: “Il Molise esiste e mena di brutto!”.

Maria Centracchio è la prima atleta molisana a vincere una medaglia ai giochi olimpici. “Se credevo nella medaglia? Tutte le persone che mi conoscono sanno che ho sempre detto: il difficile è arrivare all’Olimpiade, poi me la vedo io“.

Nella finale per il podio l’azzurra ha battuto l’olandese Juul Franssen. Questa per il judo si tratta della seconda medaglia dopo il bronzo di Odette Giuffrida. “La medaglia di Odette mi ha dato una spinta incredibile. Abbiamo un grande feeling, esserci l’una per l’altra è un valore aggiunto. C’è tanto di lei“.

Il Comune di Rocchetta a Volturno (Isernia, la sua città di nascita) ha annunciato che le conferirà la cittadinanza onoraria, omaggiando anche il padre, Bernardo, originario del paese e primo maestro dell’atleta. “La partecipazione di Maria – si legge in una nota del Comune – è una preziosa testimonianza di quanto sia importante non arrendersi mai“.