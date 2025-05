Maria Carolina: Incidente in moto e l’appello alla sicurezza

Maria Carolina, 22 anni, figlia del principe Carlo e della principessa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, ha condiviso sui social la sua esperienza dopo un grave incidente in moto. Ha sottolineato l’importanza della sicurezza stradale, mostrando le conseguenze dell’incidente e la sua gratitudine per essere viva.

La giovane principessa ha raccontato di essersi schiantata frontalmente contro un muro mentre era in moto, un trauma che l’ha costretta a un ricovero in terapia intensiva. Ha descritto la sua sopravvivenza come un miracolo e ha voluto sensibilizzare altri sui rischi connessi alla guida delle moto. Maria Carolina ha esortato a rispettare le norme di sicurezza, sottolineando l’importanza di indossare un casco, che crede le abbia salvato la vita. La moto coinvolta, una Harley Davidson, era un regalo per i suoi diciotto anni. Ha espresso gratitudine al personale medico del Centre Hospitalier Princesse Grace, fondamentale per il suo recupero.

Attiva sui social media, Maria Carolina cerca di avvicinare le famiglie reali al pubblico. In un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato il suo intento di combinare tradizione e modernità, affrontando talvolta conflitti con suo padre, più conservatore. Tuttavia, ha affermato che l’uso dei social le ha permesso di comprendere meglio la storia e le responsabilità familiari, rendendola più accessibile e contribuendo a modernizzare l’immagine della nobiltà per attrarre nuove generazioni.

