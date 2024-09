Maria Campai trovata morta a Mantova, arrestato un 17enne per omicidio

Il 27 settembre 2024, si è verificato un tragico omicidio che ha colpito la comunità di Viadana, in provincia di Mantova. Maria Campai, una donna di 42 anni, è stata dichiarata scomparsa venerdì scorso. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia della sorella di Maria, permettendo alle forze dell’ordine di concentrare l’attenzione su un ragazzo di 17 anni, fermato nella notte seguente con l’accusa di omicidio volontario premeditato e occultamento di cadavere.

Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza, si è scoperto che il giovane aveva incontrato Maria in un garage condominiale la sera di giovedì 19 ottobre. È proprio in questo luogo che, secondo le autorità, si è consumato il delitto. Dopo aver commesso l’omicidio, il 17enne avrebbe trasportato il corpo di Maria in un giardino di una villetta disabitata nelle vicinanze, dove lo ha occultato sotto dei fogliame.

Le indagini proseguono per comprendere il movente del delitto e per ricostruire con maggiore precisione la dinamica degli eventi. Un medico legale è intervenuto sul posto per effettuare la prima ispezione sul corpo di Maria, ma sarà soltanto l’autopsia a fornire indicazioni definitive sulle cause del decesso. Nel frattempo, il garage in cui è avvenuto l’omicidio è stato sequestrato dalle autorità competenti per ulteriori accertamenti.

La comunità di Viadana è stata sconvolta dalla notizia, e ci si interroga sulle circostanze che hanno portato a questo triste evento. Il 17enne fermato dovrà affrontare gravi accuse, e le indagini continueranno a far luce sui dettagli di questo caso, che ha già suscitato un forte interesse mediatico.

Questa tragica vicenda sottolinea i pericoli legati a incontri non protetti, specialmente tra persone sconosciute, e mette in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza riguardo ai rischi associati ai contatti online. Gli inquirenti continuano a lavorare intensamente per chiarire ogni aspetto della situazione e per garantire che la giustizia venga servita per Maria e i suoi cari.