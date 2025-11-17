Maria brilla alle finali del Tour Music Fest a San Marino

Maria ha superato con successo le Live Audition della nuova edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest. Ora si prepara per le finali nazionali della categoria Baby Singer, che si svolgeranno nella Repubblica di San Marino.

L’obiettivo di Maria Pieroni, in arte Maria, è di ottenere un posto nella finalissima europea, prevista presso l’Auditorium Little Tony di San Marino. La giuria sarà composta da nomi illustri come Francesco Rapaccioli, Paola Folli e Kara DioGuardi, conosciuta per il suo ruolo in American Idol e per il lavoro con artisti internazionali come Pink e Demi Lovato.

Con oltre 28.000 partecipanti provenienti da tutta Europa, Maria, dieci anni e allieva del Centro D’Arti di Gallicano, ha ottenuto un importante traguardo, garantendosi la possibilità di esibirsi su un palco prestigioso. In palio ci sono premi significativi, come una borsa di studio presso il Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo da parte dello sponsor Riunite e un contratto di sponsorizzazione di 10.000 euro per supportare la propria musica.

La giovane artista ha impressionato la giuria del Tour Music Fest con il suo talento e la sua determinazione, mostrando capacità artistiche e comunicative, oltre a una voce potente. Le finali del festival si svolgeranno dal 22 al 30 Novembre a San Marino, con più di 650 artisti provenienti da 13 nazioni europee. Durante l’evento si realizzeranno oltre 50 eventi gratuiti, tra cui concerti e DJ set, con la partecipazione di grandi nomi del settore.

Il prossimo appuntamento per Maria è il 27 Novembre, quando si esibirà all’Auditorium Little Tony per la finale della categoria Baby Singer.

