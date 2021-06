Maria Angioni è il magistrato che ha indagato sul caso di Denise Pipitone nei primi due anni dopo la scomparsa. Oggi a Storie Italiane la donna ha rivelato di avere la certezza di aver ritrovato la ragazza. La pm ha aggiunto il contesto familiare in cui si trova la presunta Denise ed ha aggiunto che Piera Maggio sa già tutto.

“Ho deciso di parlare in pubblico per tutelare la situazione e le persone. Perché ho saputo che qualcuno aveva scoperto che avevamo individuato questa famiglia. L’unica soluzione era parlarne in pubblico per tutelare tutte le persone coinvolte. […] Se Piera Maggio sa tutto? Ovviamente ho trasmesso tutto al suo avvocato Frazzitta, quindi sì. […] Denise sta in una famiglia benestante e felice. Le persone che ho individuato stanno vivendo bene davvero. Non posso dire da quanto ho fatto questa scoperta. Ho incontrato degli ostacoli e queste persone devono arrendersi. Il fine che si erano proposti era quello di far vivere bene Denise lontana da Piera, questo fine deve crollare. Qualcuno ha fatto degli intralci.

Adesso che secondo me siamo arrivati alla fine di questo giallo, si pone un problema grosso. Non bisogna fare una frittata che le persone e i loro sentimenti”.

Maria Angioni fa un appello.

“I buoni che sono intervenuti nel rapimento devono immediatamente recarsi da un buon avvocato. Questo per far sì che le cose vadano in maniera gentile ed educata. Chi sa parli subito, prima che tra poco intervenga lo Stato”.

