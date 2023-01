Maria, Alfonso e Belen contro Amadeus e il Festival di Sanremo? Il retroscena

Maria, Alfonso e Belen contro Amadeus? Andiamo per gradi.

Da anni ormai la settimana in cui va in onda il Festival di Sanremo le altre reti si spengono. Sono passati circa vent’anni, infatti, da quando il Grande Fratello di Barbara d’Urso riuscì a vincere contro la kermesse canora condotta da Simona Ventura al Teatro Ariston. In un articolo cartaceo del 2004 del Corriere della Sera si legge: “I giovani, come prevedibile hanno visto in massima il Grande Fratello (tra gli 8 e i 24 anni GF conquista il 46.90%); mentre lo zoccolo duro del Festival sono rimasti gli anziani (55 anni e over 65 con il 30 e 37%) che però nella seconda parte hanno abbandonato il Festival pure loro completando la debacle di Sanremo“. Poi più niente. La contro-programmazione si spense e Sanremo è cresciuto, anno dopo anno, consacrandosi come evento.

In questi ultimi tre anni Amadeus è riuscito nell’ardua impresa di rendere il Festival di Sanremo ancora più di successo, ha avvicinato i giovani alla tv ed ha conquistato le classifiche musicali, oltre che la critica. Il cast del suo quarto Festival sulla carta è ottimo. C’è l’idolo dei giovanissimi Lazza, l’eterna Giorgia, il consacrato Mengoni, gli outsider Cugini di Campagna; ma anche le storiche reunioni di Paola e Chiara e degli Articolo 31; l’incognita Anna Oxa e moltissimi giovani: Ultimo, Tananai, Ariete, Elodie, Rosa Chemical.. Insomma, il successo di share è assicurato.

Maria, Alfonso e Belen schierati contro il Festival di Sanremo?

Mediaset però quest’anno non vorrebbe stare con le braccia incrociate a guardare. Secondo quanto scritto da Giuseppe Candela, PierSilvio starebbe pensando a una contro-programmazione.

“CANDELA FLASH – MEDIASET FA LA GUERRA A SANREMO 2023?” – si legge su Dagospia – “DOPO QUASI 15 ANNI IL FESTIVAL POTREBBE ESSERE CONTROPROGRAMMATO – IN ONDA “C’È POSTA PER TE”, “LE IENE”, “IL GRANDE FRATELLO VIP” E NON SOLO. DA COLOGNO A VIALE MAZZINI PREPARATEVI ALLA PIOGGIA DI DIETROLOGIE…”.

Su Twitter ha poi aggiunto:

“Quella di Mediaset, se confermata, è una mossa suicida. Fare concorrenza è legittimo, farlo adesso vuol dire riaprire polemiche ed esporre volti di punta. E finiscono per fare assist al #Sanremo2023 “sabotato” che potrà gridare al miracolo perdendo 5 punti e di più. Autogol”.

Una mossa suicida.