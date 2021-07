Margot è morta all’improvviso in seguito ad un malore che l’ha costretta al ricovero in ospedale. Questa è la notizia trapelata ieri dopo che alcune pagine napoletane ne hanno annunciato la scomparsa.

Sul manifesto funebre fatto stampare dalla famiglia, oltre a riportare il dead name, c’è anche scritto “serenamente si è spent* all’età di anni 47“, ma la morte di Margot è stata tutt’altro che serena, purtroppo.

Come riportato dalla testata giornalistica Voce di Napoli, Margot è morta per un arresto cardiaco avvenuto in ospedale, dove era finita in seguito ad una overdose. Sarebbe la droga, quindi, la causa del decesso.

La scomparsa di Margot, una donna incompresa

La scomparsa di Margot ha purtroppo portato alla luce moltissima ignoranza dato che molti siti internet e giornali locali l’hanno chiamata al maschile, con frasi come “il signore”, oppure addirittura col suo nome di nascita. Gli stessi parenti che ne hanno pagato il funerale hanno usato tutti i pronomi maschili sul manifesto funebre.

A tal proposito vi lascio un commento che mi è molto piaciuto, lasciato da una utente alla pagina Facebook Napoli VHS, che è stata fra le prime ad annunciarne la morte.

“Margot è il nome che aveva scelto perché, insieme agli abiti che indossava, aveva finalmente ritrovato la libertà di essere se stessa. Che nessuno si azzardi a dire “eh sì, signora”, come a voler alludere che in realtà non fosse una donna. Né tantomeno nessuno si permetta di usare “lui”, perché era LEI e basta.

Condividiamo video, ci fanno ridere, li prendiamo in giro, ma dietro possono esserci storie di sofferenza di cui non sappiamo assolutamente niente. Finché non lasceremo ognuno libero di viversi la sessualità come vuole, ma soprattutto finché la salute mentale non sarà considerata al pari di quella fisica, non potremo mai definirci una società civile“.