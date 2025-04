Margot Simond, promessa dello sci francese, muore a 18 anni

Una giovane promessa dello sci francese, Margot Simond, è morta oggi all’età di 18 anni durante un allenamento in Val d’Isère, Savoia. La Federazione francese di sci (Ffs) ha confermato la notizia. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio mentre la giovane atleta si trovava in pista, secondo quanto riportato dal quotidiano Le Dauphiné Libéré. La procura di Albertville ha già avviato un’inchiesta per accertare le circostanze della tragedia.

La Ffs ha espresso il suo cordoglio attraverso un comunicato su ‘X’, sottolineando la drammaticità della perdita di Margot Simond, una figura promettente nel mondo dello sci. Nel marzo scorso, Margot aveva conquistato il campionato francese juniores a Les Ménuires, un importante traguardo nella sua giovane carriera. La sua morte rappresenta una grande perdita per il mondo dello sport e per tutti coloro che la conoscevano.

Margot era considerata un talento in crescita nel panorama sciistico francese, e la notizia della sua scomparsa ha suscitato un forte dolore tra i compagni di squadra, gli allenatori e gli appassionati di sci. La Ffs ha voluto dedicare parole di sostegno alla famiglia e agli amici della giovane atleta in questo momento difficile. L’inchiesta in corso cercherà di chiarire le cause dell’incidente, in un contesto che ha visto Margot emergere come una stellina nel firmamento dello sci francese, testimoniando così quanto la sua carriera fosse promettente e quanto fosse apprezzata nel suo sport.