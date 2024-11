Margot Sikabonyi: Dalla Tempesta del Divorzio alla Riscoperta di Sé

Margot Sikabonyi, conosciuta per il suo ruolo di Maria nella serie “Un medico in famiglia”, ha avviato un nuovo capitolo della sua vita come insegnante di yoga e scrittrice. Nata a Roma nel 1982 da madre canadese e padre ungherese, ha debuttato nel mondo della recitazione all’età di 15 anni. La fama le ha portato una vita pubblica intensa, ma ha confessato di non aver mai trovato gioia nel successo immediato, sentendo il bisogno di fuggire in cerca di un significato più profondo. A 18 anni, si è trasferita a Parigi per studiare Biologia Marina, pur continuando a tornare in Italia per girare la serie, che ha interpretato per nove stagioni.

La sua vita sentimentale è stata segnata da una relazione con il collega Pietro Sermonti, iniziata durante le riprese della serie. Sikabonyi ha descritto i sei anni insieme come “tormentati”, culminati in una maternità condivisa. Ha poi vissuto un divorzio difficile dall’ex marito Jacopo Lupi, da cui ha avuto due figli, Bruno James e Leonardo. Durante questo periodo, ha affrontato enormi sfide emotive e ha cercato di ricostruire la sua vita attraverso pratiche come lo yoga e la meditazione, che hanno avuto un ruolo cruciale nella sua rinascita personale.

Margot ha recentemente pubblicato il suo secondo libro, “Lara vuole essere felice – Romanzo zen”, dopo “Respira! Alla ricerca della calma nel caos”. mentre esplora temi di crescita personale e accettazione dell’imperfezione. Nonostante il passato, ha ripreso a recitare, partecipando a un film prodotto da Luca Barbareschi. Margot intende sviluppare ulteriormente la storia di “Lara” in una trilogia e un film, utilizzando il suo lavoro artistico come strumento di connessione e ispirazione per gli altri. La sua vita oggi è caratterizzata dal bilanciamento tra scrittura, insegnamento e recitazione, mentre continua a esplorare nuovi orizzonti sia professionali che personali.