Margot Robbie strega Londra con il suo stile audace

Margot Robbie continua a stupire nel mondo del cinema e della moda. Nata in Australia, ha fatto il suo debutto accanto a Leonardo DiCaprio ne “Il lupo di Wall Street” e da allora ha accumulato un’incredibile carriera, interpretando ruoli molto diversi tra loro.

Recentemente, l’attrice ha presentato il suo nuovo film “A Big Bold Beautiful Journey – Un viaggio straordinario di Kogonada”, mostrando un’eccezionale varietà di look durante il tour promozionale. Tra i suoi outfit spicca un completo total pink di Thierry Mugler, indossato con eleganza, e un abito black and white dello stesso designer, scelto per la première a New York.

Non mancano outfit vintage, come un minidress bianco e nero di Celine, abbinato a occhiali da sole e una borsa chic. Sul tappeto rosso a Londra, la Robbie ha indossato un audace abito Armani Privé decorato con perline, realizzando un tributo a un designer recentemente scomparso.

In occasioni più casual, Margot ha scelto uno stile minimalista con un co-ord in suede marrone di Christopher Esber e jeans flare insieme a un gilet ricamato, completando i look con accessori raffinati come una borsa di Chanel. Non ha rinunciato a look moderni, combinando jeans con blazer in principe di Galles per un effetto elegante.

Risultato? Un’immagine di stile inconfondibile e un’abilità di innovare la moda a ogni apparizione.