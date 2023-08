Margot Robbie: quanto ha guadagnato grazie a Barbie

La Barbie mania sta continuando e nonostante il film sia uscito al cinema da ormai un mese continua a restare in testa al box office. Margot Robbie per questo ringrazia.

Con i suoi 537.5 milioni di dollari incassati Barbie è ufficialmente diventato il maggior incasso americano della Warner Bros, superando addirittura Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan che deteneva il record dal 2008 con i suoi 534,987,076 milioni di dollari. Con questo weekend il film di Greta Gerwig è diventato il 16esimo maggior incasso americano di tutti i tempi, inflazione esclusa. Le sale al cinema continuano a riempirsi ed è quindi facile stabilire che il film non sarà ritirato a breve. Non quantomeno la prossima settimana, insomma. I ritardatari hanno ancora tempo.

Ma alla luce di questi numeri, quanto ha guadagnato la protagonista Margot Robbie?

Il cachet stipulato per iniziare le riprese del film non lo conosciamo, ma secondo Variety l’attrice avrebbe ottenuto un bonus da 50 milioni di dollari in seguito al clamore mediatico ed al successo al botteghino. Un “premio produzione” della Warner Bros che vuole a tutti i costi un sequel, checché ne dica la regista che è in realtà contraria.

Barbie 2, il sequel: Greta Gerwig dice no

“Nemmeno nei miei sogni più sfrenati mi sarei immaginata questo successo, niente di simile. Mi sto disintegrando nel fragore dell’accoglienza. Tuttavia, in questo momento, per quanto riguarda un sequel I’m at totally zero”, letteralmente “sono a secco di idee”.

Libano, il film Barbie bandito dal paese: “Promuove l’omosessualità” https://t.co/y653r6xxGO — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 10, 2023