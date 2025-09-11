Margot Robbie incanta Londra: il tributo a Giorgio Armani

Margot Robbie ha fatto un ingresso trionfale sul red carpet di Londra per la premiere di “A Big Bold Beautiful Journey”, dimostrando ancora una volta il suo carisma. L’attrice australiana ha indossato un abito Armani Privé che è molto più di un semplice vestito: è un tributo a Giorgio Armani, scomparso recentemente, e un esempio perfetto di eleganza e audacia.

Al Leicester Square, ha catturato l’attenzione di fotografi e fan con un abito della collezione couture Spring 2025, ricco di cristalli e ricami preziosi che richiamano motivi paisley e floreali su un tulle trasparente. Con una scollatura raffinata e un retro completamente nudo, il look sfida i confini tra abito e opera d’arte.

Mentre la parte frontale del vestito sembrava classica, il retro ha rivelato un effetto “nude”, accentuato da un perizoma luminoso che esaltava le forme dell’attrice. Margot ha optato per accessori minimalisti: orecchini di diamanti, un anello cocktail e sandali argento, poiché il vero protagonista della serata era il suo abito.

La scelta di indossare un pezzo così rappresentativo di Armani Privé non è stata casuale, ma un omaggio a Giorgio Armani, noto per il suo stile senza tempo. Margot ha costruito un forte legame con il brand, indossando i suoi abiti per eventi di grande impatto.

Dopo l’uscita di “Barbie”, Margot sembra voler segnalare una nuova fase del suo stile, passando da un’estetica pop a uno charme più maturo e sofisticato. Il suo look, curato in modo elegante e minimale, ha esaltato il suo fascino senza tempo, trasformandola in un vero prisma luminoso sui red carpet.