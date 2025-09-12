Margot Robbie incanta Londra con un look audace e scintillante

Si è svolta a Londra la première del film A Big Bold Beautiful Journey, dove Margot Robbie ha rubato la scena con un abito straordinario. L’attrice ha indossato un vestito trasparente di Armani Privé, ricoperto di brillanti, per omaggiare il celebre designer recentemente scomparso. Il look, parte della collezione primavera 2025, evidenziava le trasparenze preziose e dettagli audaci, come il perizoma di perline, facendo di Robbie un’icona della moda e della bellezza sul red carpet.

La scelta di Margot, curata dal suo stilista Andrew Mukamal, ha messo in risalto la schiena scoperta e le sottili bretelle unite da pietre delle più diverse forme. Questo design sofisticato ha creato un effetto scenografico, elegante e senza necessità di accessori esagerati. A completare l’outfit, Robbie ha optato per semplici orecchini di diamante e sandali scintillanti.

Sotto il suo vestito etereo, l’attrice ha indossato un perizoma decorato con perline, che ha aggiunto un tocco di sensualità, attirando subito l’attenzione di fotografi e fan.

Il film A Big Bold Beautiful Journey è una commedia romantica che racconta la storia di Sarah, interpretata da Robbie, e David, interpretato da Colin Farrell. I due si incontrano a un matrimonio e intraprendono un viaggio unico guidato da un misterioso GPS, che li conduce a riflessioni sul passato e future possibilità. Tra scelte preziose e magie, la pellicola esplora temi di connessione e crescita personale, promettendo un mix di realismo magico e romanticismo, disponibile nelle sale a settembre.