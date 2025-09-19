Margot Robbie incanta l’Italia con il suo stile vintage

Margot Robbie continua a incantare il pubblico non solo con le sue interpretazioni, ma anche con il suo stile inconfondibile. Recentemente, l’attrice australiana ha stupito tutti durante il tour promozionale del suo nuovo film, presentandosi in numerosi outfit che celebrano la moda vintage.

Nella pellicola A Big Bold Beautiful Journey, in cui recita al fianco di Colin Farrell, Margot ha scelto una serie di look d’archivio. A soli undici mesi dalla nascita del suo bambino, l’attrice ha mostrato una forma eccezionale, trasformando ogni red carpet in una vera passerella. Tra i suoi pezzi iconici, spicca un completo rosa di Thierry Mugler del 1998 e un abito in bianco e nero che esalta la femminilità con le sue linee grafiche.

Inoltre, ha reso omaggio a Giorgio Armani con un abito Privé trasparente e ricamato, caratterizzato da una scollatura audace. Fuori dal red carpet, Margot ha mantenuto uno stile casual ma sofisticato, indossando un minidress jacquard bianco e nero di Celine e jeans flare con un bomber coordinato.

Le sue scelte di moda non si fermano a un semplice revival; Margot riesce a reinterpretare con eleganza capi storici, creando un connubio tra passato e presente. Dai dettagli minimal, come un bracciale rigido, fino alla giacca Principe di Galles, ogni elemento è studiato per arricchire i suoi outfit.

Margot ha saputo mettere in risalto la sua versatilità stilistica, dimostrando che la moda non è solo un aspetto superficiale, ma una narrazione personale che parla di eleganza e originalità. Con le sue scelte sartoriali, l’attrice continua a far brillare il suo fascino unico.