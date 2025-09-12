Margot Robbie incanta il red carpet a Londra dopo la maternità

Margot Robbie ha fatto il suo atteso ritorno sul red carpet dopo un anno di pausa e la nascita del primo figlio. L’attrice australiana, protagonista del film “A Big Bold Beautiful Journey”, ha brillato alla première londinese, indossando un elegante abito gioiello di Armani Privé, caratterizzato da un effetto vedo-non-vedo.

Al cinema Odeon Luxe di Leicester Square, Margot ha catturato l’attenzione di tutti con un vestito ricco di cristalli e ricami, mostrando classe e grazia. Il design dell’abito, con spalle e schiena scoperte, ha messo in evidenza le sue forme, dimostrando che anche la nudità può essere elegante.

Dopo il successo di “Barbie”, è tornata a recitare nel ruolo di Sarah, al fianco di Colin Farrell che interpreta un uomo pronto per un viaggio straordinario. La pellicola uscirà nei cinema italiani a breve e include un cast di stelle come Kevin Kline e Phoebe Waller-Bridge.

Margot Robbie, sposata dal 2016 con Tom Ackerley, ha preso una pausa dalla recitazione non solo per motivi familiari, ma anche perché sentiva che il pubblico potesse essere saturo della sua presenza. Ha scherzato sulla necessità di prendersi un momento lontano dagli schermi per non stancare gli spettatori.

Nonostante la pausa dalle apparizioni pubbliche, ha continuato a lavorare come produttrice, contribuendo a progetti come “Saltburn”. La gravidanza è stata annunciata poco prima della nascita del suo bambino, avvenuta lo scorso anno. Con il suo ritorno, Margot ha dimostrato di essere pronta a riprendere il suo posto nel mondo del cinema.