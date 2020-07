Margherita Vicario e Izi, Piña Colada: la nuova hit estiva della cantante e attrice romana.

Non chiamatelo tormentone. Piña Colada, il nuovo brano di Margherita Vicario e Izi, è uno dei pezzi più interessanti dell’estate 2020. Una hit fresca e moderna, con tanto ritmo in stile salsa e l’uso dello spagnolo per alleggerire un tema importante: quello della felicità. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo singolo della cantante e attrice romana, in collaborazione con il trapper genovese Izi.

Margherita Vicario e Izi: Piña Colada

Il nuovo singolo è uscito il 10 luglio. La stessa Margherita ha presentato così questa collaborazione: “Ho chiesto a Izi di collaborare a questo brano con me perché rivedo in lui una caratteristica che è anche mia e che ci accomuna: la scrittura per immagini, la musica come racconto. E poi non è uno di quei rapper pieni di fronzoli, va dritto al succo del discorso. Elimina il superfluo, per l’appunto“.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/margheritavicariomusicaetcetc

Il nuovo pezzo di Margherita subito raccolto i consensi dei fan, che su Instagram l’hanno riempita di complimenti, scrivendole ad esempio che ha una mente pazzesca, che è avanti a tutti e che il brano è una bomba. E allora ascoltiamolo insieme ancora una volta:

Margherita Vicario: i concerti dell’estate 2020

Questo e altri brani della sua discografia saranno presentati dal vivo anche in questa strana estate 2020, la prima post Covid. La cantautrice ha infatti annunciato una serie di appuntamenti imperdibili da luglio a settembre. Ecco il calendario:

– 16 luglio Prendiamola con Filosofia a Roma

– 23 luglio Mutazioni Post a Bagnacavallo (Ravenna)

– 28 luglio Be Alternative Festival a Rende (Cosenza)

– 30 luglio Cantautori su Marte a Modena

– 31 luglio Voci per la Libertà a Rosalina Mare (Rovigo)

– 8 agosto She Says! She Rules a Mantova

– 3 settembre Le Città Visibili a Rimini

– 11 settembre Live Rock Festival ad Acquaviva (Siena)

– 25 settembre Premio Buscaglione a Torino

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/margheritavicariomusicaetcetc