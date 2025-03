Margherita Asta ‘Fare memoria per cambiare il futuro’

Partire dalla memoria per “costruire un domani diverso” è il messaggio di Margherita Asta, vittima della strage mafiosa di Pizzolungo del 1985. In vista della ‘XXX Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti delle mafie’, organizzata a Trapani da Libera, Margherita esprime il desiderio di vedere la sua famiglia, unita alle altre vittime, camminare con i cittadini per far soffiare “il vento della memoria”. La strage, che mirava a colpire il pm Carlo Palermo, provocò la morte di Barbara Rizzo e dei suoi gemelli Salvatore e Giuseppe.

Dopo 40 anni, Margherita racconta di come il suo dolore l’abbia spinta a testimoniare e a lavorare per mantenere viva la memoria. Vive a Parma, ma torna spesso in Sicilia, percependo il suo passato non come un peso, ma come una responsabilità. La sua missione è salvaguardare la memoria e la verità, assicurando che la storia di Barbara e dei suoi figli non venga dimenticata.

Margherita sottolinea l’importanza di ricordare non solo le vittime, ma anche i giudici e le forze della legge coinvolti. La memoria, la verità e la giustizia sono le tre parole chiave nel discorso sulle vittime mafiose. Oltre l’80% delle famiglie di vittime non conosce la verità dietro la loro perdita. Il 21 marzo, oltre 500 familiari, sindacati e associazioni marceranno a Trapani, leggendo i nomi di 1.101 vittime innocenti, evidenziando che ciascun nome rappresenta una storia personale e un pezzo della storia italiana.

La giornata non deve essere vista come un mero evento di memoria, ma come un nuovo punto di partenza per azioni di impegno quotidiano.