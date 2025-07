Marettimo Film Fest: Nancy Brilli e il mito della commedia

Il ‘Marettimo Italian Film Fest’ continua oggi con eventi entusiasmanti, dopo un’apertura che ha superato le attese settimana scorsa. Questa sesta edizione si arricchisce di una serata dedicata alla commedia italiana, un genere che ha segnato profondamente la cinematografia del nostro paese.

Nancy Brilli, celebre attrice, sarà la protagonista della serata, intervistata dal noto giornalista Pierluigi Diaco. Brilli riceverà il Premio Stella Maris in omaggio ai suoi contributi al cinema. Inoltre, un videomessaggio di Enrico Vanzina arricchirà l’evento, seguito dalla proiezione di ‘Sapore di Mare’, film iconico tornato in vita grazie a un restauro in 4K e distribuito da Leone Film Group.

La serata si preannuncia uno straordinario tributo all’eccellenza del cinema italiano, con un focus particolare sulla commedia delle vacanze, un genere simbolo di un’epoca dorata. Sarà presente Rita Forte, che interpreterà classici brani degli anni ’60, accompagnata da ospiti come Licia Colò e Giordano Bruno Guerri. Gli organizzatori sottolineano l’importanza di celebrare non solo i film ma anche la musica che ha caratterizzato quel periodo, rendendo omaggio a una tradizione cinematografica che continua a evocare nostalgia e divertimento.