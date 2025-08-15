Maresca guida il Chelsea verso il successo mondiale

Enzo Maresca, già campione d’Europa come collaboratore di Pep Guardiola al Manchester City, ha recentemente guidato il Chelsea alla vittoria nel Mondiale per Club. Un mese fa, la squadra ha trionfato in questa nuova competizione FIFA, che sta guadagnando prestigio a livello internazionale.

In un’intervista esclusiva a Sky Sport, Maresca ha condiviso le sue impressioni sulla competizione, affermando: “Considero il Mondiale per Club una competizione che molto presto sarà al livello della Champions League, perché ci partecipano le squadre migliori.” Queste parole esprimono la sua fiducia nel potenziale del torneo, che riunisce i club più forti del mondo in una sfida di grande rilevanza.

Sotto la guida di Maresca, il Chelsea ha consolidato la sua posizione nel panorama calcistico globale, dimostrando la propria bravura e determinazione nel competere a questi livelli. La vittoria nel Mondiale per Club rappresenta un passo importante nella crescita della squadra, che continua a puntare a risultati sempre più ambiziosi.