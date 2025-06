Marelli: Chapter 11 per Ristrutturare il Debito e Salvare Lavori

Marelli ha avviato una procedura volontaria di Chapter 11 negli Stati Uniti per ristrutturare il debito a lungo termine senza interrompere le attività produttive. L’azienda ha ottenuto il sostegno di circa l’80% dei finanziatori, che hanno messo a disposizione 1,1 miliardi di dollari per affrontare la crisi. Il CEO David Slump ha dichiarato l’intenzione di stabilizzare la situazione finanziaria e di convertire il debito in capitale proprio, garantendo nel contempo la continuità operativa.

L’apertura della procedura è stata comunicata dal Tribunale fallimentare del Delaware. I finanziatori potrebbero assumere la proprietà dell’azienda come parte dell’accordo. Marelli, che impiega circa 6.000 persone in Italia, ha attirato l’attenzione dei sindacati, che hanno sollevato preoccupazioni per i lavoratori e richiesto un incontro urgente con i dirigenti dell’azienda.

Nel 2018, Magneti Marelli era stata venduta a Calsonic Kansei, dando vita a Marelli Holdings nel 2019. Negli ultimi tempi, circolavano voci su una possibile vendita della società al gruppo indiano Motherson. I sindacati hanno chiesto l’apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese, sottolineando come l’azienda stia attraversando una fase di crisi dopo un apparente recupero.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it