14.2 C
Roma
martedì – 7 Ottobre 2025
Economia

Mareggiata a Pesaro: impatti sull’economia balneare locale

Da StraNotizie
Mareggiata a Pesaro: impatti sull’economia balneare locale

PESARO. Dopo la recente mareggiata, la spiaggia di viale Trieste si presenta vuota da ombrelloni e lettini, con una distesa di sabbia ancora umida. Il mare si è ritirato, lasciando segni evidenti, tra cui tronchi e rifiuti portati dalle onde.

Sulla battigia spuntano cumuli di schiuma, evidenze della forza del mare, che ha superato le protezioni nelle vicinanze del moletto, inondando la passeggiata. Alcuni stabilimenti balneari avevano già chiuso per la stagione invernale, proteggendosi con sacchi di sabbia. Altri, che erano rimasti aperti fino alla fine di settembre, stanno completando gli interventi di sistemazione. Gli operatori segnalano che, pur avendo ricevuto qualche avvallamento vicino alle cabine, non ci sono stati danni significativi, ma la sporcizia portata dal mare evidenzia un abbassamento della sabbia.

I gestori degli stabilimenti si stanno impegnando per ripristinare la situazione, nonostante l’emergenza erosiva si ripresenti dopo eventi come questo. Alcuni riconoscono che, sebbene siano stati fortunati rispetto ad altri luoghi, la condizione della spiaggia rimane preoccupante. Non sono previsti interventi straordinari sulle scogliere, sebbene ci sia richiesta di rinforzi in alcune aree.

Negli ultimi anni, sono stati effettuati molti lavori di rinforzo alle scogliere, ma i balneari chiedono un maggiore finanziamento per i ripascimenti, soprattutto in vista di possibili ulteriori eventi erosivi. I finanziamenti della Regione per questi interventi ammontano a cifre significative, ma gli operatori avvertono che serve un supporto più robusto in futuro.

Articolo precedente
Elezioni regionali Calabria: vittoria di Roberto Occhiuto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.