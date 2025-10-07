Mareggiata a Pesaro: impatti sull’economia balneare locale

PESARO. Dopo la recente mareggiata, la spiaggia di viale Trieste si presenta vuota da ombrelloni e lettini, con una distesa di sabbia ancora umida. Il mare si è ritirato, lasciando segni evidenti, tra cui tronchi e rifiuti portati dalle onde.

Sulla battigia spuntano cumuli di schiuma, evidenze della forza del mare, che ha superato le protezioni nelle vicinanze del moletto, inondando la passeggiata. Alcuni stabilimenti balneari avevano già chiuso per la stagione invernale, proteggendosi con sacchi di sabbia. Altri, che erano rimasti aperti fino alla fine di settembre, stanno completando gli interventi di sistemazione. Gli operatori segnalano che, pur avendo ricevuto qualche avvallamento vicino alle cabine, non ci sono stati danni significativi, ma la sporcizia portata dal mare evidenzia un abbassamento della sabbia.

I gestori degli stabilimenti si stanno impegnando per ripristinare la situazione, nonostante l’emergenza erosiva si ripresenti dopo eventi come questo. Alcuni riconoscono che, sebbene siano stati fortunati rispetto ad altri luoghi, la condizione della spiaggia rimane preoccupante. Non sono previsti interventi straordinari sulle scogliere, sebbene ci sia richiesta di rinforzi in alcune aree.

Negli ultimi anni, sono stati effettuati molti lavori di rinforzo alle scogliere, ma i balneari chiedono un maggiore finanziamento per i ripascimenti, soprattutto in vista di possibili ulteriori eventi erosivi. I finanziamenti della Regione per questi interventi ammontano a cifre significative, ma gli operatori avvertono che serve un supporto più robusto in futuro.