Quali elementi hanno raccolto gli inquirenti di Ragusa a sostegno dell’accusa più devastante per la piattaforma civica Mediterranea, ossia aver accettato il trasbordo dei 27 migranti dalla Maersk Etienne solo dietro la promessa di un pagamento in denaro? E cosa emerge da tre mesi di intercettazioni dei telefoni di Alessandro Metz e Beppe Caccia (armatori della società Idra social shipping, che possiede il rimorchiatore Mare Jonio) e di quello del comandante Pietro Marrone, che era al timone della nave italiana lo scorso 11 settembre? La lettura delle 41 pagine del decreto di perquisizione e sequestro del 25 febbraio, disposto dai pubblici ministeri Fabio D’Anna e Santo Fornasier, e della corposa memoria difensiva presentata al Riesame dagli avvocati degli otto indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (il Tribunale ha confermato il sequestro dei cellulari e dei computer, rigettando l’istanza), consente di avere un primo quadro. Che va oltre gli stralci di conversazione finiti sui giornali, alcuni di sicuro impatto (“Domani a quest’ora potremmo essere a brindare con lo champagne”; “con la Mare Jonio mi sono inventato cose inimmaginabili”; “facciamo la superlobby con i danesi”) ma che, decontestualizzati, poco dicono sulla solidità dell’inchiesta siciliana. Con ordine, dunque.

L’accordo preventivo coi danesi (senza prove)

Il trasbordo dei 27 naufraghi avviene l’11 settembre in zona Search and Rescue di competenza maltese, dopo 38 giorni di stallo durante i quali alla petroliera danese Maersk Etienne è stata negata l’autorizzazione allo sbarco. La Mare Jonio salpa da Licata il 10 settembre. Secondo la procura, la partenza è preceduta da due giorni di trattative tra il capomissione Beppe Caccia e manager della Maersk sulla cifra del compenso. Due mesi e mezzo dopo (il 30 novembre) sul contro della Idra vengono bonificati 125.000 euro bonificati. Le intercettazioni, però, cominciano solo a partire dal 19 settembre, quindi gli inquirenti non hanno prove dirette dell’ipotizzato do ut des. Vanno per deduzione, basandola su tre circostanze: 1) l’analisi dei tabulati mostra che l’8 settembre intercorrono diverse telefonate tra l’utenza di Caccia e un numero danese, “del quale però – ammettono i pm – non è stato individuato l’utilizzatore”; 2) un sms tra Caccia e Tommy Thomassen, direttore tecnico del Reparto Tankers Maersk datato 10 settembre; 3) un tentativo di chiamata tra i due, della durata di 4 secondi, registrato l’11 settembre “in significativa concomitanza con la partenza della Mare Jonio dal porto di Licata”. Tre elementi che, tuttavia, non reggono all’evidenza dei fatti.

Intanto il fantomatico numero non identificato non appartiene all’enturage della Maersk, ma a Maria Skipper Schwenn, direttrice esecutiva della Danish Shipping, associazione di armatori danesi in quei giorni promotrice di appelli alle autorità per sbloccare il caso Etienne che stava procurando un grave danno economico alla compagnia. Caccia – come gli avvocati Serena Romano e Fabio Lanfranca documentano nella memoria difensiva – l’8 settembre ha inviato una mail a Schwenn informandola che a breve sarebbero partiti da Licata per una missione in mare e che era loro intenzione modificare la rotta per “portare acqua e rifornimenti” ai naufraghi e all’equipaggio della Etienne.



Le successive otto telefonate sono in entrata: non è Caccia che chiama, ma è Schwenn che telefona “al fine di concordare le modalità del supporto alla Maersk e veicolare un contatto”, sostengono i legali. Né si può pensare che l’sms del 10 settembre contenga i termini di una trattativa economica, visto che si tratta di una notifica dell’operatore telefonico. Infine, il successivo tentativo di chiamata dell’11 settembre a Tommy Thomassen della Maersk non avviene affatto “in significativa concomitanza con la partenza della Mare Jonio da Licata”, essendo il rimorchiatore salpato il giorno prima. Come si evince dal giornale di bordo. E come gli stessi inquirenti scrivono in altre parti del decreto.

Il cambio di rotta e la versione della Maersk

I magistrati di Ragusa sono convinti che quanto la Mare Jonio lascia le coste siciliane, Caccia abbia già in tasca il patto economico. Se cosi fosse, però, a logica la nave di Mediterranea avrebbe dovuto puntare subito la prua verso sud-est, in direzione della petroliera. Invece punta a sud, verso Lampedusa. Dal tracciato si nota che il cambio di rotta avviene intorno alle nove di sera, dopo che il comandante della Etienne, Janus Auken, rispondendo a una mail di Caccia, ha chiesto se a bordo della Mare Jonio avessero personale medico qualificato per verificare lo stato di salute dei naufraghi.

La compagnia danese, i cui manager non risultano indagati, né – curiosamente, sono stati sentiti dai pm, conferma la ricostruzione. “Si trattava di una situazione umanitaria e vogliamo chiarire che né prima né durante l’operazione si è parlato di un compenso economico. Mesi dopo abbiamo deciso di dare un contributo a Mediterranea per coprire i costi che avevano dovuto sostenere in seguito all’operazione. Ciò è stato fatto con la somma di 125.000 euro”. Un bonifico bancario la cui causale non lascia margini di interpretazione: “Services of assistence provided in international waters – september 2020“.

“Abbiamo i creditori alle calcagna, ci servono soldi”

Gli inquirenti mettono in dubbio anche il reale “stato di necessità” in cui versavano i naufraghi, così come lo ha certificato nei report medici la dottoressa Agnese Colpani dopo la visita a bordo Etienne. Non sono accuse “nuove”, per così dire: sono state mosse anche nell’ambito di altre indagini che hanno coinvolto imbarcazioni delle ong e quasi sempre sono finite in niente.

Ciò che invece è del tutto inedita è l’attenzione investigativa posta sul bilancio di Idra, la cui gestione appare effettivamente confusa e pasticciata. Pochi giorni dopo il trasbordo, gli investigatori avvertono una certa ansia nelle conversazioni tra Caccia, Metz e Casarini (che figura come dipendente Idra, con stipendio da 1.500 euro al mese). Già il 28 settembre Casarini dice a Caccia: “Devi farti il biglietto per Copenaghen mi sa, prima possibile, perché Don Gianni de Robertis mi ha chiamato per dirmi: Luca, il progetto è ok ed è sicuro. Abbiamo i creditori alle calcagna…”. Da quando hanno messo in acqua la Mare Jonio, infatti, hanno accumulato un milione di euro di debiti. Ma perché Copenaghen? Il riferimento è a un convegno della Danish Shipping di inizio ottobre, dove Caccia è stato invitato a partecipare. “Vogliono parlarmi anche quelli della Maersk”, spiega lui. “Vado a Copenaghen per cercare di tappare quel buco”. Subito dopo la trasferta, Caccia è soddisfatto: “Loro (Danish Shipping, ndr) sono una potentissima associazione di armatori danesi! Siamo diventati un mito dopo l’operazione sulla Maersk Etienne”. Aggiunge che stanno pensando di avviare un progetto di lobbying per fare pressioni sulla Commissione europea sul tema dei soccorsi in mare e del rispetto dei diritti. Durante il convegno Caccia ha parlato con un dirigente della Maersk che gli ha prospettato il ristoro per il trasbordo, nella forma di “una fattura per attività di navigazione della Idra a partner privati”.

E quando il bonifico arriva, Caccia e Casarini esultano, ripromettendosi di festeggiare con champagne. Ma hanno poco da festeggiare. Il denaro serve per coprire i debiti, “ci sono gli stipendi e il Tfr da pagare”: mantenere la Mare Jonio in mare costa circa 120 mila euro al mese. Ieri Mediterranea sul proprio sito web ha pubblicato tutte le spese sostenute con i 125 mila euro della Maersk.

La spaccatura interna a Mediterranea

I vertici di Idra, secondo la procura, agiscono mostrando “una gelosa cura della segretezza di certi dati contabili”. Il direttivo di Mediterranea non viene messo a conoscenza dell’operazione danese che, nella storia di Idra, non è la prima a carattere puramente commerciale: già avevano noleggiato la Mare Jonio alla produzione del film di Checco Zalone “Tolo Tolo”. Dice Caccia alla tesoriera: “Ci sono 125 mila euro di un privato ma questa cosa deve rimanere un segreto tra noi due”. I conti in rosso sono ripianati con il travaso su Idra delle donazioni che riceve Mediterranea ma anche attraverso una sfilza di prestiti infruttuosi dei soci, restituiti con modalità informali, su cui gli inquirenti stanno facendo approfondimenti.

Del resto, non tutti, all’interno di Mediterranea, sono contenti di come Caccia e Casarini stanno gestendo Idra e Mare Jonio. E che il clima non sia dei migliori lo si capisce dalle intercettazioni. Quando uno dei medici, nel corso delle riunioni interne di novembre, esprime perplessità su altri sanitari da imbarcare come volontari, viene bollato come “traditore”. Così come finisce in lite il confronto sulla dottoressa che ha visitato i migranti della Etienne la quale, secondo quanto riportato nelle carte dell’accusa, faceva fatica ad adoperare anche le flebo. Qualcuno, durante il direttivo, ne mette in dubbio le capacità. “Quel tizio fa di tutto per denigrare le nostre operazioni”, è il commento di Caccia e Casarini.