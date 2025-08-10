Mare italiano: vacanze sempre più brevi e costose

L’estate italiana si presenta sotto una luce complessa, con un aumento vertiginoso dei costi e una diminuzione delle presenze turistiche. Federalberghi lancia un chiaro allerta riguardo alla flessione dei visitatori, in particolare italiani, che continuano a cercare il mare, ma con un budget decisamente ridotto.

Secondo Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, la stagione è in netto calo rispetto al 2024, con un marcato 90% di dati negativi. Gli italiani, pur mantenendo le vacanze, hanno optato per soggiorni più brevi e un abbassamento della spesa media. Meno pranzi al ristorante e più pasti preparati in casa sono diventati la norma, così come la preferenza per affitti brevi anziché hotel.

Alassio, rinomata località turistica, è l’esempio emblematico di questa situazione. Qui, il costo per una giornata in uno stabilimento balneare può arrivare a 110 euro, mentre le spiagge libere sono ormai una rarità, rappresentando solo il 20% del totale. A luglio, le presenze hanno subito un calo del 15%, con i gestori che esprimono preoccupazione per l’impatto di tariffe elevate e servizi non all’altezza.

A livello internazionale, si segnala un notevole calo del 20% nelle presenze americane, un segmento di mercato che in passato affollava ristoranti e negozi. I nuovi flussi turistici provenienti da paesi arabi e asiatici non riescono a compensare questa perdita, principalmente perché questi turisti tendono a investire meno nell’economia locale.

Le buste paga dei cittadini italiani giocano un ruolo cruciale nel trend attuale. Se non si migliora il potere d’acquisto, il turismo rischia di subire un ulteriore contraccolpo. Gli imprenditori del settore sono avvisati: è necessario investire per attrarre turisti e garantire trasporti più accessibili ed efficienti.