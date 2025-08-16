Mare inquinato in Italia, i dati allarmanti di Legambiente

Negli mari più inquinati d’Italia, l’acqua nasconde problematiche gravi, spesso invisibili a chi osserva solo la superficie. Le campagne estive di monitoraggio hanno rivelato quali tratti di costa sono più vulnerabili, sottolineando l’urgenza di proteggere queste aree fragili.

Ogni estate, la campagna “Goletta Verde” di Legambiente analizza lo stato di salute del mare, affiancata dal progetto “Goletta dei Laghi”. Il report annuale ha evidenziato un mix di eccellenze e criticità. Un aspetto preoccupante riguarda i livelli di inquinamento microbiologico, con dati ottenuti da campionamenti in aree sensibili.

Legambiente ha esaminato foci di fiumi, scarichi sospetti e tratti di mare vicino a centri abitati e zone turistiche. Lo scopo è individuare le aree a rischio e fornire informazioni preziose alle amministrazioni e ai cittadini, affinché si possano attuare interventi prima che la qualità dell’acqua e degli ecosistemi costieri subisca danni irreversibili.

Nel monitoraggio, 57 dei 198 campioni prelevati hanno mostrato livelli oltre i limiti di legge, soprattutto per enterococchi intestinali ed Escherichia coli, indicatori di contaminazione fecale. Le situazioni più allarmanti si registrano nelle foci di fiumi e canali non adeguatamente depurati, in particolare nei pressi di aree ad alta frequentazione. I punti critici evidenziati includono le foci del fiume Sarno in Campania, del torrente Nervi in Liguria e del fiume Cosa nel Lazio.

L’inquinamento non incide solo sulla salute umana, ma minaccia anche la biodiversità marina. Un’acqua di qualità deteriorata rende il mare meno ospitale per molte forme di vita, favorendo la proliferazione di alghe nocive e riducendo l’ossigeno disponibile per organismi sensibili come molluschi e pesci costieri. Per invertire questa tendenza, è fondamentale migliorare la depurazione delle acque reflue, limitare scarichi abusivi e adottare politiche di preservazione.