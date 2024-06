Mare Group, assemblea approva bilancio 2023

– L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Mare Group, attiva nel settore dell’ingegneria digitale, operante con grandi imprese in Italia e all’estero per sviluppare e rendere accessibili tecnologie avanzate alle PMIha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, nonché la destinazione del risultato di esercizio.

I soci inoltre hanno approvato la proposta di destinazione del risultato di esercizio della Capogruppo Mare Group, pari a Euro 2.233.376, come segue: Euro 120.500 a distribuzione di dividendo a tutti gli azionisti per un corrispettivo pari ad euro 0,01 per ogni azione posseduta cedola n.1, con ex date fissata al 29 luglio, record date al 30 luglio, payment date 31 luglio 2024; Euro 250.000 quale compenso variabile amministratori in ottemperanza alla delibera assembleare del 28 aprile 2023 e del 21 maggio 2024.

La restante parte pari a Euro 1.862.876 a riserva straordinaria.