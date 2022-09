Mare Fuori, la terza stagione si aprirà con una storia d’amore gay

Ci sarà una “storia d’amore gay” nella terza stagione di Mare Fuori, la popolare serie Rai girata a Napoli che racconta le vicende dei protagonisti che abitano il carcere minorile. A parlarne è stato Davide Maggio che non ha però fatto spoiler. “Tranquilli, non entreremo nei dettagli ma è una notizia che non può essere taciuta. Possiamo annunciarvi in anteprima che nell’attesissima terza stagione di Mare Fuori ci sarà una storia gay”.

“Che la serie trasmessa da Rai 2 (e diventata fenomeno su Netflix) fosse un piccolo gioiello di scrittura, era chiaro ai più” – si legge su DavideMaggio.it – “Che si arrivasse a raccontare anche un amore omosessuale all’interno di un contesto come il carcere minorile al centro della narrazione di Mare Fuori è qualcosa che va oltre. Ed è meritevole d’attenzione. Non per la questione in sé, ça va sans dire. Ma la serie, riuscendo a raccontare i giovani con una straordinaria aderenza alla realtà, è un utilissimo strumento nelle mani di chi ha qualche anno in più per comprendere chi ha qualche anno in meno. Terminate recentemente le riprese, Mare Fuori 3 andrà in onda su Rai 2 il prossimo anno. Nel frattempo, divertitevi pure a fare le vostre congetture o a lanciare le vostre ship”.

Mare Fuori, storia d’amore fra Viola e Kubra?

Ovviamente non è dato sapere se la storia d’amore gay riguardi due ragazzi o due ragazze, né se l’amore esploderà fra i carcerati o le guardie. L’unico indizio che potrebbe risolvere il caso è uno shooting fotografico realizzato qualche mese fa da due attrici di Mare Fuori. Un servizio che sicuramente conoscete perché diventato virale a causa di una suora bacchettona che ha urlato ed inveito contro le due. Le protagoniste del bacio sono state Serena De Ferrari e Kyshan Wilson, che nella serie interpretano rispettivamente Viola e Kubra. Che nasca fra loro l’amore?