Mare Fuori: il dietro le quinte della scena più importante della terza stagione

La terza stagione di Mare Fuori è disponibile su RaiPlay e presto arriverà anche su Rai2 e se non volete spoiler vi consiglio di interrompere qua la lettura di questo articolo.

Una delle scene più importanti di questa terza stagione è quella del suicidio di Viola che compie gettandosi dal tetto del carcere. Una scena che è stata registrata realmente: l’attrice Serena De Ferrari si è infatti davvero buttata dal tetto della struttura, cadendo però in un materasso gonfiabile usato proprio per queste situazioni. Chi pensava si trattasse di un greenscreen o di un salto fake si sbaglia di grosso.

E restando in tema di Viola di Mare Fuori l’attrice che interpreta quel personaggio, Serena De Ferrari, ha risposto per le rime a chi l’additava come una ‘narcisista’.

“Vi volevo ringraziare per l’affetto che mi state dando, ma volevo anche parlare di una cosa che mi sta molto a cuore. Ultimamente sto vedendo molti TikTok e commenti eccetera, che vogliono diagnosticare Viola” – ha dichiarato su TikTok, come riportato da Webboh – “Io sto lavorando a questo personaggio da quattro anni e per chi è attore, saprà bene che per preparare un personaggio bisogna fare i salti mortali. Ricerca sui libri, documentari e osservazioni. Tantissimo lavoro per mettere su un personaggio, specialmente, uno come Viola. Sinceramente a me sta molto a cuore la salute mentale, io stessa sono in psichiatria da anni.

Ho studiato neuro-scienze e psicologia per poi abbandonare per fare l’attrice. Questa è una cosa che mi sta estremamente a cuore. Quindi, nella psichiatria moderna non si diagnostica perché le persone cambiano di continuo e il cervello muta in continuazione. Viola stessa non è la stessa persona per le tre stagioni. Sentire che è schizofrenica, psicotica, narcisista o sociopatica mi sembra esagerato perché non è così semplice!”.