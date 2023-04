Mare Fuori: arriva una coppia lesbica e ritorna la Crescentini? Parla il regista e l’attrice

Fra qualche giorno riprenderanno le riprese di Mare Fuori e per questo motivo il regista Ivan Silvestini ha deciso di rispondere ad un po’ di domande dei fan.

A chi gli ha chiesto se dopo Cucciolo e Milos arriverà anche una coppia lesbica (“ma una coppia saffica ci sarà ad esempio Kubra e Silvia?“), il regista ha risposto: “Se guardi bene ci sono almeno due coppie saffiche tra le detenute tra le protagoniste chissà“. Una risposta vaga (che fa intendere più no che sì) ma che non esclude del tutto l’ipotesi.

Con la chiusura della terza stagione abbiamo assistito anche all’uscita di scena di Carolina Crescentini. Tornerà in futuro? Intervistata da FanPage ha risposto:

“Non so se si tratti della chiusura di un ciclo o meno e non so se tornerà, ma credo che Paola possa dare ancora molto alla serie. Lei ha avuto un arco narrativo personale molto forte, quello di donna ferita dalla sua vita che si catapulta in una realtà che non conosce se non a livello teorico e le manca l’esperienza, l’empatia.

Quando pensa di poter gestire tutto con regole e disciplina, viene contaminata dagli occhi di questi ragazzi. Prima dal rapporto con il chiattillo (Nicolas Maupas, ndr), che continua a parlare di incidente, ma che in realtà ha commesso un omicidio. Lei sa che lui non proviene da una famiglia criminale, un contesto che ti priva di possibilità, quindi lei si incaponisce. Il personaggio che le fa fare il twist definitivo però è Naditza, una ragazza rom che preferisce stare in carcere che a casa sua, perché lì è molto più libera. Trova una qualche strana aderenza in Naditza, il suo modo di fare la pone in bilico, le smonta le serrature. Piano piano, molti altra ragazzi arrivano a toccarle il cuore e lei cambia in modo radicale”.