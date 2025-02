Mare Fuori 5: quando torna la nuova stagione e chi sono i nuovi protagonisti?

La quinta stagione di Mare Fuori tornerà a marzo, con un cambio di programma rispetto alle precedenti comunicazioni. I nuovi episodi non saranno pubblicati a metà febbraio dopo il Festival di Sanremo, ma saranno divisi in due capitoli: i primi sei episodi saranno disponibili su RaiPlay il 12 marzo, mentre gli altri sei il 26 marzo. La trasmissione su Rai2 avverrà ogni mercoledì per dodici settimane, a partire dal 26 marzo, data in cui tutti gli episodi saranno già stati visti in streaming.

Questa stagione segnerà un importante cambiamento, poiché il cast è stato rinnovato e molti attori storici non faranno più parte della serie, tra cui Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, che interpretavano rispettivamente Carmine ed Edoardo. Sei nuovi attori entreranno a far parte del cast: Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo. Luciani e Di Tullio interpreteranno due criminali provenienti dal Nord, mentre Mogavero e Tonelli vestiranno i panni di due inseparabili amiche. Inoltre, ci sarà un contrasto tra la vita di strada di Napoli e quella dei quartieri benestanti, rappresentato dai personaggi di Capuozzo e Velo.

In attesa del lancio della nuova stagione, alcuni membri del cast parteciperanno al Festival di Sanremo il 13 febbraio per promuovere la serie.