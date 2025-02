Mare Fuori 5: Data di Uscita e Anteprima dei Primi Episodi su RaiPlay

Una delle serie italiane di maggior successo, Mare Fuori, tornerà con la quinta stagione il 19 febbraio 2025 su Rai2, alle 21:20. Le nuove puntate saranno disponibili in anteprima in streaming su RaiPlay. La serie, prodotta da Rai Fiction e Picomedia e ideata da Cristiana Farina, continua a narrare le storie dei giovani detenuti di un immaginario Istituto Penale Minorile di Napoli.

Le riprese della stagione sono terminate lo scorso ottobre e i fan attendono con ansia il nuovo ciclo di episodi. Sebbene non ci siano dettagli certi sulla lunghezza della stagione, le prime tre stagioni avevano 12 episodi ciascuna, mentre la quarta è arrivata a 14. Durante il Festival di Sanremo 2025, potrebbero esserci anticipazioni sulle nuove puntate, con eventi promozionali dedicati.

Sono previsti nuovi personaggi, mentre alcuni volti noti non torneranno, come il personaggio di Matteo Paolillo, interpretato da Edoardo Conte, che ha subito un colpo alla testa nella stagione precedente. L’attore ha espresso soddisfazione per l’evoluzione del suo personaggio e ha sottolineato l’importanza di una conclusione significativa rispetto alla sua storia, per evitare di romanticizzare il male.

Chi non potrà seguire la serie in televisione potrà recuperare gli episodi in streaming su RaiPlay. Gli spettatori potranno quindi accedere ai nuovi contenuti ogni mercoledì a partire dal 19 febbraio, continuando a seguire le avventure e le difficoltà dei protagonisti.