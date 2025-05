“Mare e Segreti: Il Volo di Emma Corrin dal Kent a Ibiza tra Amori e Gossip!”

Emma Corrin, l’attrice britannica, è recentemente stata avvistata a Ibiza, dove ha approfittato delle splendide acque dell’isola. Dopo aver brillato sui red carpet e in ruoli intensi, come quello di Lady Diana in “The Crown”, Corrin continua a esibire il suo stile glam anche in vacanza. Si è mostrata prima in un costume intero, poi in un bikini black and white, entrambe scelte semplici ma d’impatto.

Emma è attesa come protagonista nel nuovo adattamento di “Orgoglio e pregiudizio” su Netflix.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com