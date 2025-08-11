Mare cristallino in Italia: le spiagge da sogno da scoprire

Se desideri un’esperienza di mare simile a quella dei Caraibi senza dover viaggiare troppo, l’Italia offre delle spiagge incantevoli facilmente raggiungibili. Sia che tu parta da nord o da sud, troverai diverse località che ti lasceranno senza parole.

Una delle destinazioni più affascinanti è la Riviera del Conero, sulla costa adriatica, famosa per le sue alte scogliere e le insenature che ospitano piccole spiagge sia sabbiose che rocciose. Questa zona si estende per circa 20 km, offrendo un paesaggio mozzafiato.

Nelle vicinanze si trova la spiaggia del Passetto, situata nei pressi di Ancona, nota per le suggestive “grotte del Passetto”. Questo luogo combina bellezze naturali e storiche, attraendo numerosi visitatori.

Non perdere di vista anche Mezzavalle, affacciata sul Monte Conero, caratterizzata da una ghiaia fine e un’acqua cristallina. Questa spiaggia è particolarmente apprezzata da chi ama la natura. Portonovo, invece, si distingue per il suo ambiente selvaggio e il mare indimenticabile.

Altre due spiagge da considerare sono la Spiaggia Urbani, perfetta per famiglie, e la Spiaggia di San Michele, rinomata per la sua sabbia dorata e il fondale trasparente. Queste meraviglie naturali sono tutte facilmente accessibili in auto e rappresentano un vero paradiso a pochi chilometri da casa.