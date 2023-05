Mare Caos, ecco il tormentone estivo di Paola & Chiara

A tre mesi da quella bomba pop che è Furore, Paola & Chiara ci hanno regalato un’altro pezzo tutto da ballare, Mare Caos. Questo singolo anticipa il nuovo album della sorelle Iezzi, Per Sempre, in uscita il prossimo 12 maggio. Anche questa volta Paola & Chiara non hanno deluso le aspettative, Mare Caos è forse la prima canzone che partecipa alla corsa dei tormentoni estivi. Ovviamente la balleremo tutta la stagione.



Mare Caos 🌊 – fuori ovunque venerdì, ma se cercate bene trovate già un piccolo spoiler 🐅https://t.co/ipzY986zsN pic.twitter.com/MkOfzDHOY9 — paola&chiaraofficial (@paolachiara) May 2, 2023

Paola & Chiara, Mare Caos, il testo.

E poi dirti ciao

Ora voglio afferrare soltanto la luce che corre

A cui non so dare un nome

È un mare caos

E ritrovare me

Per urlare di nuovo e spezzarmi la voce

Quando la vita è una bestia feroce

Mare, mare, mare

Ma fai un po’ come ti pare

Non mi importa

Fai finta che non ti conosca

È come un blackout

Non ci pensare che

Che adesso mi passa

Adesso mi passa

Dopo tutti i salti mortali

Dopo tutte queste risate

Drammi esistenziali

Nelle nostre vite sospesе

Sogni ed illusioni

Questa giungla fuori

Mi fa caderе nella polvere

Penso solo a sparire

Forse non è la fine

E poi dirti ciao

