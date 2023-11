Marcuzzi cade durante Boomerissima: “Credo di avere degli ematomi”

Da Boomerissima a Paperissima il passo è breve. Durante la prima sfida dell’ultima puntata del programma di Alessia Marcuzzi, Mariasole Pollio è inciampata su un gradino ed è stata aiutata da Luca Onestini a rialzarsi.

Non solo Mariasole, poco dopo a Boomerissima anche la Marcuzzi è caduta a terra. La presentatrice ha cercato do mimare dei passi di danza ed è finita a terra, ma comunque si è rialzata ed è andata avanti. Dopo la prova Alessia ha commentato: “Ragazzi nel frattempo sono caduta, rovinosamente, credo di avere degli ematomi sulle ginocchia. Ma essendo ballerina, i ballerini sono un po’ acciaccati, e vanno avanti lo stesso“.

“Stiamo per tornare, volete delle anticipazioni? Ma lo studio sarà nuovo e bellissimo, ancora più ricco di riferimenti agli Anni 80 e 90. Per esempio, ho voluto farci costruire una copia dell’appartamento di “Friends”: sarà un po’ più piccolo di quello che si vedeva nella serie, ma è davvero identico, e ci servirà per accogliere gli ospiti e per momenti di gioco e scenette.

In Boomerissima sono anche ballerina e non solo conduttrice. Anche questo l’ho voluto io. Ho chiamato Luca Tommassini e gli ho detto: “Voglio fare questo programma con te, perché mi devi far ballare”. – si legge su Tv Sorrisi e Canzoni – È stato felicissimo di accettare la sfida. A modo suo, però: alzando sempre l’asticella. Sono arrivata a piangere in sala prove… Però c’era lì Luca che mi diceva: “Non m’interessa se piangi: tu ce la devi fare e vedrai che ce la farai!”. Lui fa così.

Ballerina, ma non cantante. La mia voce non mi consente di arrivare ad alcun tipo di nota che possa essere interessante. Andate a rivedervi Cameron Diaz che fa il karaoke nel film “Il matrimonio del mio migliore amico”: io sono su quella strada lì”.