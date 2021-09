Dopo settimane di sofferenza nel reparto di terapia intensiva del Royal Stoke University Hospital Marcus Birks è morto a causa del Covid. Il cantante del duo The Chameleonz negli ultimi mesi era noto per il suo sostegno alle varie teorie dei no vax. L’artista ha più volte detto di essere contrario ai vaccini e pensava di non potersi ammalare perché “giovane e in perfetta forma fisica” (stendiamo un velo pietoso).

Birks ha scoperto che la moglie era incinta proprio durante il suo calvario in terapia intensiva. E mentre lottava tra la vita e la morte il musicista si è pentito delle sue follie da no vax ed ha voluto lanciare un messaggio ai suoi fan: “Quando ho capito che avevo contratto la malattia ero scioccato. Sono stato un po’ ignorante. Se non ti sei ammalato, non pensi che ti ammalerai, quindi ascoltami. Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo. Quindi cercate di mettere da parte l’ignoranza“.

Ennesima prova di quanto il vaccino sia fondamentale,non si sa negli anni a cosa porterà ma almeno una protezione in più ce la da,non si rischia la terapia intensiva #MarcusBirks — ︎ale;🍦 (@Ieparolelontane) September 2, 2021

Marcus Birks, 40 anni cantante inglese del duo The Chameleonz,molto apprezzato in GB, è morto stroncato dal Covid. Era un convinto sostenitore no vax ma si era pentito della sua posizione. Da poco aveva scoperto che la moglie era rimasta incinta. Diventare papà, era il suo sogno. pic.twitter.com/T3bfFSmz8W — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) September 2, 2021

Rest In Peace Marcus Birks. You will always be missed . I’m shocked … So young… Life is unfair … All my thoughts for Lis and their family 😥 #cappella #marcusbirks #eurodance pic.twitter.com/oRDihQRdbo — Eurodance Story Podcast (@Eurodance_Story) August 27, 2021

Marcus Birks, il ricordo della moglie Lis.