Marconcini Generali Italia: Business Unit Enti Religiosi e Terzo Settore “unicum in panorama assicurativo italiano”

– “La Business Uniti Enti Religiosi e Terzo Settore di Cattolica Generali Italia è un unicum nel panorama assicurativo italiano”.

Lo ha detto Samuele Marconcini, Chief Cattolica Business Unit Officer di Generali Italia, al meeting di Rimini spiegando che “si tratta di una struttura espressamente dedicata alle esigenze del mondo della Chiesa, del volontariato, delle imprese sociali e di quanti donano tempo ed impegno a favore degli altri. La BUERTS è una direzione in grado di leggere le singole ed articolate esigenze di protezione espresse da questo mondo grazie al lavoro di professionisti qualificati che operano sul territorio, in stretta relazione con le persone. Ed è proprio la relazione, il rapporto costante, che nel tempo si tramuta in conoscenza e fiducia, persino amicizia, che ci rende possibile creare le condizioni perché queste realtà possano lavorare e possano lavorare bene”.

“Mettere al centro la qualità dei rapporti che si instaurano negli ambienti di lavoro è il segreto per dare significato al nostro tempo. E al ruolo che abbiamo scelto per noi nella società in cui viviamo”, conclude Marconcini,