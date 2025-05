Marco Zechini, chi è il nuovo compagno di Stefania Orlando

Stefania Orlando, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, aveva manifestato interesse per Iago Garcia, ma quest’ultimo ha visto affievolirsi il suo interesse dopo aver espresso il desiderio di diventare padre. Tra di loro c’è stato un leggero flirt, ma ora le loro strade si sono separate: Iago è felice con Amanda Lecciso, mentre Stefania è in una relazione con Marco Zechini, un avvocato e consulente finanziario.

In un’intervista da Caterina Balivo a La Volta Buona, Stefania ha dichiarato: “Mi auguro che tra noi possa andare tutto per il meglio”. Ha elogiato Marco per il rispetto dei suoi tempi e la pazienza nel corteggiarla. Nonostante la differenza d’età di sette anni, Stefania ha sottolineato che si sente più equilibrata dopo le precedenti esperienze, avendo avuto relazioni con uomini significativamente più grandi e più giovani. Ha definito Marco una persona non famosa, ma molto importante per lei, e ha rivelato di essere insieme a lui da un po’, dopo una breve pausa.

Questo segna un ritorno di fiamma poiché avevano avuto un flirt nell’estate del 2024, prima dell’ingresso al Grande Fratello. All’epoca, Stefania aveva espresso speranza per una relazione duratura, pur desiderando mantenere la loro vita privata riservata: “Ci sono tutti i presupposti giusti perché possa andare avanti”. Ora il suo cuore “è tornato a battere” grazie a Marco, di cui apprezza profondamente l’intelligenza, la cultura e l’ironia.