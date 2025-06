Marco Travaglio in Udine: critica e satira in un evento unico

Nell’ambito degli eventi estivi del Castello di Udine, si segnala una nuova conferenza spettacolo in programma. Marco Travaglio, giornalista e direttore del Fatto Quotidiano, presenterà “I migliori danni della nostra vita” lunedì 30 giugno alle 21.30.

La conferenza, giunta alla terza stagione, offrirà un’analisi critica degli sviluppi politici in Italia e nel mondo negli ultimi anni. Travaglio, con il suo stile satirico, discuterà di come le forze politiche, economiche e mediatiche abbiano sovvertito il volere degli elettori, trasformando le richieste di cambiamento in un ritorno al passato. Esplorerà figure e contesti, da Monti e Draghi a Letta e Renzi, fino a Meloni e altri esponenti, facendo emergere le varie forme di “Ancien Régime”.

Il contesto evidenziato da Travaglio include la limitata sovranità dell’Italia di fronte agli imperativi europei e statunitensi, che portano il Paese in conflitti contro i propri interessi. Il giornalista metterà in luce le falsità legate ai temi come i ceti più vulnerabili e le dinamiche internazionali riguardanti Ucraina, Russia, Israele, Hamas e Cina.

Marco Travaglio, con una lunga carriera giornalistica alle spalle e autore di numerosi best-seller, ha collaborato con grandi testate e ha scritto lavori significativi come “Il manuale del perfetto impunito” e “Mani Pulite”. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl e Scoppio Spettacoli in collaborazione con il Comune di Udine, sono disponibili sul sito www.azalea.it.

