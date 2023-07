Marco Tardelli, il compagno di Myrta Merlino “Calciatori gay? Ecco perché non fanno coming out”

Myrta Merlino è stato il nome del weekend. E non perché la giornalista napoletana ha lasciato La7 per passare a Mediaset, ma perché sarebbe lei la sostituta di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque, trasmissione che ha lasciato dopo quindici anni senza neanche aver la possibilità di salutare il proprio pubblico.

Ma chi è Myrta Merlino? La giornalista e conduttrice televisiva ha debuttato in Rai a inizio anni 2000, ma il successo lo ha avuto con il talk politico L’Aria Che Tira che ha condotto dal 2011 fino a quest’anno su La7.

Oggi è sentimentalmente legata con l’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Marco Tardelli che ha due figli con un precedente matrimonio. Anche la Merlino ha altri figli avuti da altri uomini: i gemelli Pietro e Giulio avuti da un amore giovanile e Caterina, nata dalla relazione con l’amministratore delegato Domenico Arcuri.

Proprio Marco Tardelli, il suo attuale compagno, in una recente intervista a Il Corriere della Sera ha parlato dell’omosessualità nel mondo del calcio.

“Secondo me ci sono. È statisticamente impossibile che non ci siano. Io non vedrei il problema a dichiararlo. Ma non lo dicono perché forse sentono che non è il momento. Che non c’è il clima giusto. Ma il mondo attorno a noi è cambiato. Non vedo perché non debba cambiare anche il calcio”.