Marco Santin della Gialappa’s svela com’è nata l’imitazione di Annalisa

L’imitazione di Annalisa da parte di Brenda Lodigiani è probabilmente il tratto distintivo della versione Tv8 della Gialappa’s Band e ad avere l’intuizione per realizzarla è stato proprio uno dei Gialappi, ovvero Marco Santin. Intervistato da TvBlog ha raccontato qual è stato il suo processo creativo.

“Due estati fa realizzai un lavoro riguardante le proposte musicali del momento guardandomi tutti i programmi musicali, da ‘Battiti Live’ al ‘Tim Summer Hits’. Registrai i singoli appuntamenti e tirai fuori quelle tre-quattro cose che mi sembravano curiose da commentare. Una di queste era Annalisa. Mi faceva ridere il fatto che, oltre al ‘siete caldi’, emettesse una lunga serie di suoni. Ero consapevole del talento enorme di Brenda (Lodigiani, ndr) e che avremmo dovuto lavorare su di lei, perché non poteva bastare quel singolo spunto. Tuttavia, ero convinto che fosse il momento giusto per lanciare quel tormentone. Brenda, che definisco immensa per il suo apporto in questi due anni, dopo mezzo secondo si era già immedesimata nella parte”.

Un’imitazione al ritmo di UUUHHH, AAAAHHHH che è molto piaciuta anche alla stessa Annalisa che, in una puntata di GialappaShow, si è prestata al gioco.

“Annalisa aveva espresso il suo gradimento sui social e a quel punto abbiamo cercato di coinvolgerla. Aveva pochissimo tempo a disposizione. Quella gag l’abbiamo confezionata in un giorno della settimana in cui non registravamo proprio per incastrarci ai suoi impegni. Ci abbiamo messo entrambi la buona volontà, ci sembrava carino arrivare a quello scambio”.

L’incontro fra Annalisa e Annalaisa è avvenuto nel corso di una delle puntate di fine aprile.

Ecco il risultato:

Annalisa, la reazione all’imitazione