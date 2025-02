Marco Rizzo risponde a Elon Musk: “Progetto MEGA? Meglio la FI..”

Elon Musk lancia il progetto M.E.G.A. – Make Europe Great Again, suscitando una risposta dal coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, Marco Rizzo. Rizzo propone un’iniziativa simile intitolata ‘Facciamo l’Italia Grande Ancora’, il cui acronimo è ‘F.I.G.A.’, accompagnata da un video esplicativo.

In un post su X, Rizzo esprime il suo entusiasmo esclamando “Viva la F.I.G.A!” e aggiunge ironicamente di aver detto una “robaccia”. Sottolinea che, in risposta alla chiamata di Musk per rendere grande l’Europa, la loro interpretazione è di voler affermare una sovranità popolare per l’Italia. Rizzo afferma che gli italiani devono essere quelli che decidono, senza arrivare a dire “comandano”.

Il suo messaggio è chiaro: è necessaria una rivitalizzazione dell’identità e della sovranità italiana, e la proposta di ‘F.I.G.A.’ è un modo provocatorio e diretto per farlo. La scelta dell’acronimo stravagante sembra voler attrarre attenzione e stimolare discussione, enfatizzando al contempo l’importanza della partecipazione popolare negli affari del paese. Rizzo invita infine a sostenere questa causa e a promuovere il concetto di un’Italia forte e autonoma. Concludendo, il suo grido di battaglia rimane ancorato all’idea di un’Italia che decide per se stessa, attraverso la sovranità e l’unità del popolo.