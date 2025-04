Marco Predolin: Una nuova vita lontano dai riflettori – La sua confessione

Marco Predolin, ex conduttore e volto noto della televisione italiana, ha recentemente condiviso il suo percorso e la sua nuova vita in un’intervista al Corriere della Sera. Dopo una breve partecipazione alla 17esima edizione de L’Isola dei Famosi, Predolin ha deciso di ritirarsi definitivamente dal mondo dello spettacolo, affermando di aver chiuso con il passato e di gestire ora un ristorante in Sardegna insieme alla moglie.

Le sue origini nel settore risalgono agli anni Settanta, quando ha iniziato in radio e successivamente ha fatto il suo ingresso in televisione con Fininvest, presentando vari programmi. Tuttavia, dopo un’esperienza deludente in Rai, si è dedicato soprattutto alle televendite, che considera un modo per guadagnare senza legami con il mondo dello spettacolo. Predolin ha rivelato di aver partecipato a diversi reality show principalmente per motivi economici, definendoli un “bancomat”. Ha confessato di aver speso molti soldi per le barche, ma ha anche evidenziato che non ha mai avuto problemi con dipendenze.

Oggi, dopo aver lasciato la televisione, Predolin si esprime con schiettezza riguardo al panorama televisivo attuale, dichiarando di disprezzarlo, ad eccezione di Stefano De Martino, che considera un talento autentico. Questa nuova fase della sua vita sembra dedicata a sfide diverse, lontano dall’attenzione mediatica e alla sua carriera di conduttore.