Marco Predolin abbandona L’Isola dei Famosi: i motivi

Non solo il mistero sulla presunta figlia di Simone Antolini, la terza puntata de L’Isola dei Famosi è stata segnata anche da ben due ritiri. Claudia Motta ha dovuto lasciare l’Honduras dopo essere finita in infermeria. All’una di notte Ilary Blasi ha accolto Nathaly Caldonazzo su l’isola di Sant’Elena rivelando che anche Marco Predolin ha dovuto abbandonare il reality. Pare infatti che il naufrago abbia avuto dei problemi di salute che l’hanno portato ad uscire dal gioco.

Nei suoi ultimi giorni a L’Isola dei Famosi Marco Predolin aveva dimostrato qualche cedimento. La solitudine probabilmente ha giocato un ruolo importante nel suo abbandono.

“Io sono qui senza cibo e lo spirito dell’isola cosa mi manda? Un diario! E io cosa dovrei farci? Come se uno va alla stazione centrale di Milano, va da un barbone e gli regala un diario, questo te lo tira in testa. Le priorità qui sono altre. Sarà anche un reality, ma qui si parla di sopravvivenza. Mangiare è la priorità.

Magari mandami un materassino, un cesto di frutta e verdura che ho vinto nella gara di lunedì. No, un diario! E io mi metto a fare Le mie Prigioni di Silvio Pellico. Mi manca tutto qui, invece mi fate scrivere un diario. Caro diario oggi ho le scatole girate perché non ho nulla. Che pensieri possono uscire ad un uomo privato di tutto. Sono pure solo qui sulla spiaggia. Ho solo i pellicani e le palme. Farò l’elenco dei pensieri e di quello che mi manca. Ma cosa volete che scriva? Ho voglia di mangiare e dormire bene, non in un posto scomodo. Vorrei bere acqua fresca e non calda”.