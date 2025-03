Marco Poggi, il fratello di Chiara: “Io e Andrea Sempio siamo amici”

Il caso di Garlasco è stato riaperto e Andrea Sempio è di nuovo sotto indagine. Sempio, amico d’infanzia di Marco Poggi, fratello della vittima Chiara Poggi, si è sempre dichiarato innocente. Alberto Stasi è stato condannato in tre gradi di giudizio per l’omicidio, ma le recenti investigazioni della Procura di Pavia hanno riaperto il caso. Sempio ha ricevuto un avviso di garanzia per omicidio in concorso con persone non identificate o con Stasi stesso e è stato costretto a fornire un campione di DNA per confrontarlo con quello trovato sotto le unghie di Chiara.

Marco Poggi è stato ascoltato dai magistrati; aveva 19 anni al momento dell’omicidio ed era in vacanza con la famiglia. Ha confermato la sua amicizia con Andrea e ha descritto come trascorrevano il tempo insieme. La questione del computer di Chiara è cruciale poiché si ipotizza che il DNA di Sempio potrebbe aver raggiunto Chiara tramite il computer famigliare, che era spento dal 10 agosto, tre giorni prima dell’omicidio. Ci si chiede se il DNA possa rimanere depositato senza essere rimosso.

Attualmente, la posizione di Sempio è sotto esame dalle autorità. Tra i punti da chiarire ci sono il DNA sotto le unghie della vittima, un’impronta di scarpa trovata vicino al corpo, un alibi supportato da un tagliando di parcheggio e delle telefonate fatte da Sempio a Chiara nonostante sapesse che Marco era in vacanza. Sempio era già stato al centro delle indagini nel 2008 e nel 2009 per il suo coinvolgimento con un elemento chiave del caso, ovvero una bicicletta.