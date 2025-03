MARCO MENGONI: Tour Europeo a Novembre – Dettagli e Biglietti

Marco Mengoni tornerà in Europa a novembre 2025 con dodici concerti nelle grandi arene del continente. Le date confermate includono città come Ginevra, Stoccarda, Düsseldorf, Zurigo, Francoforte, Monaco di Baviera, Bruxelles, Utrecht, Parigi, Esch-sur-Alzette, Londra e Madrid. Il tour europeo inizierà il 19 novembre in Svizzera e si concluderà il 10 dicembre in Spagna.

Le date italiane del tour “MARCO NEGLI STADI 2025” sono anch’esse annunciate per celebrare la carriera di Mengoni. Si prevede un totale di 12 concerti, molti dei quali già sold out. Il tour inizierà il 21 giugno 2025 a Lignano Sabbiadoro e proseguirà con concerti a Napoli, Roma, Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari e Messina, con diverse date già esaurite. I fan possono aspettarsi un’esperienza coinvolgente in stadi iconici, visto il successo consolidato di Mengoni.

Le vendite stanno procedendo rapidamente, con un chiaro segnale dell’attesa e dell’affetto del pubblico nei confronti dell’artista. I fans possono rimanere aggiornati sulle notizie e gli sviluppi del tour attraverso i profili ufficiali di Mengoni sui social media, come Instagram, Twitter e Facebook.

Il tour rappresenta un’opportunità unica per vedere uno dei cantautori più affermati della musica italiana esibirsi in scenari di grande prestigio, sia in Italia che all’estero, confermando la sua rilevanza e popolarità nel panorama musicale contemporaneo.