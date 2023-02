Marco Mengoni svela chi vincerà Sanremo 2023 secondo lui: “Scommetto!”

Ormai mancano appena quattro giorni al Festival di Sanremo 2023 e tanti stanno già pensando a chi potrebbe trionfare. In molti sono convinti che a vincere quest’anno sarà Marco Mengoni, ma lui ha un’altra idea. In un’interessante intervista rilasciata a Davide Maggio, il cantante di Due Vite ha dichiarato che lui scommetterebbe su Elodie.

“Ho 50 euro, sono alla Snai e devo scommettere su un vincitore del Festival? Oddio, devo scommettere su qualcuno…. Scommetto su Amadeus. Non lo so, scommetto su di me, non lo so. Per amicizia scommetto su Elodie. A chi tocca non se ‘ngrugna. Se fai la stessa domanda ad Elodie, deve rispondere me!”

Durante la lunga intervista il cantante ha rivelato di aver paura delle persone che pensano in modo assolutista e ha risposto ad una domanda sulla situazione politica italiana.

“Ho paura delle persone che pensano in modo assolutista, che non riescono ad essere mobili mentalmente. Ho paura di ragionare con queste persone anche perché non c’è ragionamento, non si può trovare punto di incontro. Lì mi sento veramente spiazzato, messo al muro, perché penso ci sia davvero un relativismo.

Se mi riferisco alla situazione socio politica italiana? Non lo so, non ho avuto modo di discutere con queste persone, comunque con l’attuale Governo (sorride). Sicuramente essere convinti così tanto di alcune posizioni è una strada che può risultare giusta per alcune persone, per altre no. Io non sono mai completamente sicuro e non vorrei che fosse merito o demerito, sono fatto così.

La vita mi ha insegnato che ci sono sfaccettature diverse, siamo fatti dagli stessi ingranaggi che sono posizionati in maniera diversa, abbiamo delle esperienze, delle vite, dei background diversi quindi venire incontro agli altri è il mio motto di vita. Non per forza quello che penso io può essere stampato e marchiato a fuoco, o è qualcosa che non può essere scalfito”.