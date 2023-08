Marco Mengoni single su Tinder: “Non siate noiosi, io ci provo”

“Non siate noiosi, io ci provo“: è questa la descrizione che ha usato Marco Mengoni nel proprio profilo Tinder che – come ci tiene a precisare – “è verificato”, insomma: è proprio lui. Per ottenere la spunta blu sulla nota piattaforma di incontri serve infatti un documento e la scansione del proprio volto.

Otto foto e poche informazioni: questo è bastato per far scatenare i suoi fan che sono alla ricerca del profilo per mettergli il cuoricino verde. Marco Mengoni ricambierà l’interesse facendo così scattare il match? Chissà.

Il settimanale Oggi nel 2019 aveva confermato la scelta di Marco Mengoni di proteggere la propria sfera sentimentale ma semplicemente perché la persona da lui amata era una persona del mondo dello spettacolo. “Marco Mengoni sta proteggendo il suo nuovo amore dai riflettori a causa della notorietà della persona in questione“. A distanza di quattro anni della sua vita sentimentale non sappiamo più niente.

“La mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi” – le parole del cantante a Sette – “Noi qui siamo messi meglio di chi ci ha preceduto. Mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna. Ma la mia vita privata è mia, se ti va di sentire la mia gioia, il mio dolore, ti senti i miei dischi. Se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.